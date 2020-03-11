В Воронеже отключат отопление в 54 многоэтажках
В четверг, 12 марта, с 9.00 до 16.00 отключат отопление в 54 многоэтажных домах Воронежа. В семи из них вдобавок не будет горячей воды
- В это время будут менять электросчетчик на центральном тепловом пункте (ЦТП), - сообщили в пресс-центре ЖКХ. – Специалисты УК Левобережного района готовы быстро привести в порядок систему отопления после отключения в тех многоэтажных домах, где это потребуется. О проблемах с теплом и горячей водой можно будет сообщить по телефону 200-8-300.
Список домов, в которых отключат отопление:
ул. Обручева дома № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16;
ул. Витебская дом № 2;
ул. Димитрова дома № 102, 104, 106, 111, 126, 127, 130, 132а, 134, 135, 136, 136а, 139/2, 145;
ул. Ржевская дома № 2/2, 3, 5, 7, 9, 9а;
ул. Клинская дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16;
ул. Калачеевская дома № 1, 3;
пер. Чаплыгина дома № 3,4;
пер. Уточкина дома № 1, 2, 5, 6.
А по этим адресам не будет и горячей воды:
ул. Ржевская дома № 9, 9а;
ул. Обручева дом № 16;
ул. Димитрова дома № 102, 132а, 136, 136а.
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