В Воронежской области мужчина угнал «семерку», утопил ее в грязи и сжег

11 Март 2020 2020-03-11T16:11:04+03:00

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Лискинские полицейские задержали 25-летнего местного жителя. Его подозревают в краже «семерки». Подозрения подкреплены тем, что молодого человека уже судили за аналогичное преступление.

По данным следствия, ночью 5 марта 25-летний мужчина заметил в Лисках на улице Свердлова ВАЗ-21074, взломал замок машины, соединил провода и поехал в соседнее село. По пути туда он увяз в грязи в поле. Убедившись, что дальше покататься не получится, угонщик сжег автомобиль.

6 марта в полицию пришел 48-летний владелец машины и написал заявление об угоне. Преступника вскоре задержали. Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU