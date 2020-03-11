Вернувшиеся из стран со вспышками коронавируса воронежцы могут получить больничный без посещения медорганизации

11 Март 2020 2020-03-11T15:26:55+03:00

Это сделано для того, чтобы люди могли побыть в самоизоляции

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В правительстве Воронежской области сообщили, что запас противовирусных препаратов в медучреждениях региона - на необходимом уровне и будет поддерживаться и далее. В том числе речь идет о дезинфекционных средствах и средствах индивидуальной защиты.

Напомним, случаи заболевания зарегистрированы не только в Липецке (там заболели три человека), но также обнаружили вирус и у жителя соседнего Белгорода.

Сейчас в инфекционное отделение Новоусманской районной больницы проверяют пять человек на коронавирус. Кроме того, в боксе ОДКБ №2 продолжает лечиться 26-летняя женщина. Она вернулась из Италии в конце февраля.

Воронежцы, если они вернулись из стран, где зарегистрирован коронавирус, например, Италии или Китая, могут оформить больничный лист без посещения медорганизации, в течение 14 календарных дней с момента возвращения. Это сделано для того, чтобы люди, у которых нет явных симптомов, но есть какие-либо опасения, могли некоторое время побыть в самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU