В Воронеже 8 марта отравился насмерть студент института искусств
Причину трагедии выясняют сотрудники Следственного комитета
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8 марта в воронежской больнице умер студент второго курса Воронежского государственного института искусств (ВГИИ). По предварительным данным, причина смерти - отравление.
- Мы все в шоке. Погибший студент хорошо учился, в то же время был тихим скромным парнем. Его отвезли хоронить в родной город Шахты Ростовской области, - рассказали в институте.
По поводу трагедии сотрудники регионального управления Следственного комитета проводят доследственную проверку. Точная причина смерти станет известна после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU