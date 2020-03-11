В Воронеже 8 марта отравился насмерть студент института искусств

11 Март 2020 2020-03-11T15:16:02+03:00

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8 марта в воронежской больнице умер студент второго курса Воронежского государственного института искусств (ВГИИ). По предварительным данным, причина смерти - отравление.

- Мы все в шоке. Погибший студент хорошо учился, в то же время был тихим скромным парнем. Его отвезли хоронить в родной город Шахты Ростовской области, - рассказали в институте.

По поводу трагедии сотрудники регионального управления Следственного комитета проводят доследственную проверку. Точная причина смерти станет известна после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU