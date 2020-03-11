2020-03-11T15:16:37+03:00
Общество

В Воронеже детский корпус противотуберкулезного диспансера откроют осенью 2020 года

На его строительство ушло около миллиарда рублей
Юлия ДИДЕНКО
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корпус можно будет использовать не только для больных туберкулезом, но и в случае возникновения эпидемий.корпус можно будет использовать не только для больных туберкулезом, но и в случае возникновения эпидемий.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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Новый детский корпус противотуберкулезного диспансера откроют уже в сентябре-октябре 2020 года. Об этом на встрече с журналистами заявил главврач КУЗ ВО «Воронежского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.С. Похвисневой» и главный внештатный фтизиатр Воронежской области Сергей Корниенко в среду, 11 марта.

Корпус площадью 12,5 тыс. кв. м появится в лесной зоне микрорайона Тенистый. Диспансерное отделение рассчитано на 50 коек, из которых 40 - боксы для мам с детьми до семи лет с туалетами и душевыми кабинами. В них будет предусмотрен отдельный выход на улицу. А также поликлиника на 300 посещений в смену. Новый объект заменит существующее, но уже устаревшее детское отделение областного тубдиспансера.

- Мы также разрабатываем новую систему организации работы участковых врачей фтизиатров. Теперь один день в неделю фтизиопедиатр будет проводить в детской поликлинике по месту жительства ребенка. Он там будет отбирать больных с подозрением на туберкулез, а затем перенаправлять в новый корпус, где их будут полностью обследовать, - пояснил Сергей Корниенко.

Главный фтизиатр области отметил, что корпус будет предназначен не только для детей, больных туберкулезом. Их в области всего от 10 до 15 человек в год.

- Из них большая часть приехали и прописались в регионе из других территорий. Это дети, например, из Украины. Или из неблагополучных семей, где мама ВИЧ-инфицирована. Наша задача забрать ребенка из этого притона для того, чтобы мы могли их полноценно лечить, учить и так далее, - добавил Сергей Корниенко.

В этом году в Воронеже планируется и проектирование нового взрослого корпуса, чтобы убрать его дальше от центра города. Напомним, сейчас диспансер находится на улице Шишкова. Проект полностью поддерживается властями. Строительство начнут в 2021-2022 году.

- Все корпуса можно будет использовать не только для больных туберкулезом, но и в случае возникновения эпидемий других инфекций, - отметил главный фтизиатр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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