2020-03-11T08:42:24+03:00
Общество

Спустя 109 лет в Воронежской области снова заметили редкую сову

Сипуха поселилась рядом с частным домом в окрестностях воронежского заповедника
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Воронежского заповедникафото с сайта Воронежского заповедника
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Орнитолог Воронежского заповедника профессор биологических наук Петр Венгеров сообщил об уникальной находке: в окрестностях заповедника в Верхнехавском районе рядом жилым домом поселилась редкая сова сипуха. Последний раз этот вид отмечали на территории нашей области в 1911 году. Тогда выводок сипухи обнаружили в парке у села Курлак Бобровского района.

- В Воронежской области зарегистрировано 9 видов сов, из них регулярно или редко гнездятся филин, ушастая сова, болотная сова, сплюшка, мохноногий и домовый сычи, серая неясыть. Два вида – белая сова и ястребиная сова – очень редко встречаются на зимних кочевках, - рассказал Петр Венгеров.

Обнаруженная близ заповедника сипуха обитает в Северной и Южной Америке, Африке, Индии, Австралии и Европе. Но в Восточной Европе и Северной Азии ее нет. Восточная граница ареала в Европе проходит по Латвии, Литве, Белоруссии и центральным областям Украины.

Специалисты предполагают, что обнаруженная особь – не единственная. Скорее всего, есть и еще. Этот вид, по данным орнитологов, сейчас расселяется на восток и север, что отмечено, например, в Ставропольском и Краснодарском краях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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