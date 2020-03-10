В Воронежской области начнет работать «горячая линия» по коронавирусной инфекции

10 Март 2020 2020-03-10T17:02:54+03:00

Обратиться к медикам смогут люди, которые приедут из эпидемически неблагополучных стран

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С 11 марта начнет работать «горячая линия» для воронежцев, вернувшихся из эпидемически неблагополучных стран – где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции. Нужно позвонить по телефону 212-64-42.

«Горячая линия» будет работать с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45. Суббота и воскресенье – выходные дни.

Департамент здравоохранения Воронежской области рекомендует гражданам, имевшим контакт с больными людьми, в случае повышения температуры, появления кашля, насморка и других симптомов, вызвать врача на дом. Доктор проведет осмотр и определит, необходима ли госпитализация.

В соответствии с временными рекомендациями Роспотребнадзора за людьми, прибывшими из-за рубежа, устанавливается медицинское наблюдение на 14 дней с момента прибытия на территорию России. На 10-й день прибытия проводится лабораторное обследование на наличие инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU