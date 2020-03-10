2020-03-10T17:02:54+03:00
Общество

В Воронежской области начнет работать «горячая линия» по коронавирусной инфекции

Обратиться к медикам смогут люди, которые приедут из эпидемически неблагополучных стран
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 11 марта начнет работать «горячая линия» для воронежцев, вернувшихся из эпидемически неблагополучных стран – где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции. Нужно позвонить по телефону 212-64-42.

«Горячая линия» будет работать с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45. Суббота и воскресенье – выходные дни.

Департамент здравоохранения Воронежской области рекомендует гражданам, имевшим контакт с больными людьми, в случае повышения температуры, появления кашля, насморка и других симптомов, вызвать врача на дом. Доктор проведет осмотр и определит, необходима ли госпитализация.

В соответствии с временными рекомендациями Роспотребнадзора за людьми, прибывшими из-за рубежа, устанавливается медицинское наблюдение на 14 дней с момента прибытия на территорию России. На 10-й день прибытия проводится лабораторное обследование на наличие инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже на женщину напал знакомый рецидивист и отобрал три золотых кольца
В Воронежской области участкового, покалечившего в ДТП 13-летнюю девочку, посадили на три года
В Воронеже хозяева ищут блудного попугая
В Воронеже муж из-за выпивки с незнакомцем потерял машину жены
Под Воронежем в инфекционном отделении проверяют пять человек на коронавирус
В Воронежской области уменьшилась сумма прожиточного минимума
В Воронежской области начнет работать «горячая линия» по коронавирусной инфекции
В Воронеже водителям сообщили о часе бесплатной парковки возле медучреждений, школ и детсадов
Калужский грабитель скрывался от федерального розыска в Воронеже
Воронежский аэродром «Балтимор» местные жители просят перенести за город из-за шума
Адвокаты арестованного за взятку воронежского ректора подали апелляцию
В Воронеже установили личность водителя, устроившего стрельбу среди бела дня
В Воронеже сибирская лайка провалилась в трехметровый желоб на очистных сооружениях
В Воронеже невиданное мартовское тепло бьет рекорды два дня подряд
Воронежский зоопарк зовет на весенний субботник
В Воронеже парки и скверы обработают от комаров и клещей
В Воронеже появилась вакансия, где обещают зарплату в 250 тысяч рублей
В Воронеже девушка выпала из окна после празднования 8 марта
В Воронежской области накануне 8 марта пропал 75-летний мужчина
В Воронеже на видео попал опрокинувшийся грузовик с кирпичами