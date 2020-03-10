2020-03-10T14:13:26+03:00
Общество

В Воронеже парки и скверы обработают от комаров и клещей

Соответствующий контракт уже подписан
Олег ИВАНОВ
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От комаров и клещей в Воронеже должны продезинфицировать основные места отдыха у воды, парки и скверы.10 марта городское управление экологии подписало контракт Центром гигиены и эпидемиологии Воронежской области.

В этом году обработают скверы «У озера» и «Чайка», парки «Алые паруса», «Дельфин», «Южный», «Танаис», «Оазис», «Патриотов», Воронежский центральный парк и лесопарк «Оптимистов».

Как рассказали в городском управлении экологии, перед началом работ энтомологи обследуют скверы, парки и водоемы, чтобы определить виды и численность комаров и клещей, а также разработать тактику дезинсекции.

Администрация города готова к необходимым мероприятиям, как только соответствующая рекомендация поступит от регионального Роспотребнадзора.

Местные жители уже жаловались на массовую активизацию клещей. Да и в Роспотребнадзоре предупреждали, что из-за теплой весны в области ожидается рост числа пострадавших от клещей. А один воронежец и вовсе рассказал, что подцепил клеща прямо на половой орган.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Воронеже парки и скверы обработают от комаров и клещей
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