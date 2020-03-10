2020-03-10T14:07:37+03:00
Общество

В Воронеже появилась вакансия, где обещают зарплату в 250 тысяч рублей

С вычетом налогов, правда, эта сумма несколько уменьшится
Артем ИЛЬИН
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Денег обещают много, но и требования к работе очень серьезные.Денег обещают много, но и требования к работе очень серьезные.Фото: из архива «КП»
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Специалисты HeadHunter рассказали о своей версии ТОП-3 воронежских вакансий.

На первом месте должность директора по развитию бизнес-парка «Текстильщики». Соискателям предлагают зарплату от 150 до 250 тысяч рублей (правда, это без учета налогов). По весьма поэтическому описанию требований («нужен человек-результат, настоящий победитель и профессионал» и особенно «находящийся в счастливом браке со своей профессией»), очевидно, что велика вероятность, мягко говоря, ненормированного рабочего дня. Зато директору предоставят личное место на парковке и скидки на занятия спортом.

Второе место – у организатора киберспортивных мероприятий в воронежском ООО «Проект». Правда, там зарплата варьируется от 30 до 150 тысяч рублей. Видимо, как говорится, как потопаешь, так и полопаешь. Нужно не только организовывать соревнования, но и договариваться с заказчиками и подрядчиками. Также предупреждают о командировках раз в месяц на три – четыре дня.

И на третьем - ведущий программист 1С в АО Концерн «Созвездие». Работодатели предлагают от 100 тысяч рублей в месяц. Нужно будет участвовать в проектах автоматизации работы концерна, заниматься разработкой архитектуры и программирования. Необходимо соответствующее образование и опыт работы от трех до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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