Шура отбивался от воронежских поклонников продуктовой тележкой

9 Март 2020 2020-03-09T22:14:33+03:00

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Певец Шура насмешил поклонников креативным видео, которое снял на гастролях в Воронеже. В своем аккаунте в Инстаграм артист выложил ролик, в котором идет по тротуару возле сити-парка "Град", толкая перед собой продуктовую тележку из "Ашана".

На вопрос снимающего "А что это вы делаете?", Шура отвечает: "Взял тележку, чтобы народ близко ко мне не подходил! Задолбали! А так до площадки и дойду! Это моя охрана! Очень удобно".

При этом артист вез тележку в обратном направлении от концертной площадки Event-Hall (где должен был выступить вечером 7 марта в "Супердискотеке 90-х) - к "Ашану".

ИСТОЧНИК KP.RU