Воронежец подцепил клеща прямо на половой орган

8 Март 2020 2020-03-08T21:15:19+03:00

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Воронежец Михаил Коновалов решил поделиться своей историей. Местные жители уже жаловались на массовую активизацию клещей. Да и в Роспотребнадзоре предупреждали, что из-за теплой весны в области ожидается рост числа пострадавших от клещей. Но история Михаила отличается от других: 1 марта мужчина был за городом и подцепил клеща прямо на половой орган.

- Сразу паника. Ковырять сам не стал. Срочно с женой поехали в ближайшую больницу. Ей оказался БУЗ ВО ВГБ №5. Травматолого-ортопедический пункт. В общем к этому моменту мой член уже невероятно распух. Взрослый мужик, а испугался как дитя. Огромное спасибо врачам, удалили легко, быстро и отправили во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» там работает лаборатория, куда можно сдать на анализ клеща, снятого с кожи. Клеща проверили, он не заразный, - рассказывает Михаил.

ИСТОЧНИК KP.RU