«Такого количества я ещё не видела»: воронежцы предупреждают о просунувшихся клещах
Местные жители советуют не брать питомцев в лес и поля
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Воронежцы предупреждают о массовой активизации клещей. Местные жители находят их на себе и на животных уже с начала декабря. Замечали их в Боровом, а также в районе улицы Антонова-Овсеенко.
- Такого их количества я ещё не видела, их очень много в этом году, - написала горожанка в соцсети.
Появление большого количества клещей связывают с аномально тёплой зимой. Местные жители рекомендуют не брать питомцев в поля и леса, а также обрабатывать их и себя специальными средствами. Не стоит забыть и о проверке одежды после прогулки.
ИСТОЧНИК KP.RU