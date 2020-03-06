«Такого количества я ещё не видела»: воронежцы предупреждают о просунувшихся клещах

6 Март 2020 2020-03-06T17:11:57+03:00

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Воронежцы предупреждают о массовой активизации клещей. Местные жители находят их на себе и на животных уже с начала декабря. Замечали их в Боровом, а также в районе улицы Антонова-Овсеенко.

- Такого их количества я ещё не видела, их очень много в этом году, - написала горожанка в соцсети.

Появление большого количества клещей связывают с аномально тёплой зимой. Местные жители рекомендуют не брать питомцев в поля и леса, а также обрабатывать их и себя специальными средствами. Не стоит забыть и о проверке одежды после прогулки.

ИСТОЧНИК KP.RU