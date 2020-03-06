2020-03-06T13:43:45+03:00
Происшествия

В Воронеже гражданин Узбекистана отсидит 2,5 года за массовую драку в «Галерее Чижова»

Одного из участника «разборки» он бил ключом, зажатым в кулаке
Юрий КОЗЛОВ
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Гражданин Узбекистана отправится в колонию общего режима.Гражданин Узбекистана отправится в колонию общего режима.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Ленинский районный суд вынес приговор по делу 29-летнего гражданина Узбекистана. 3 июля 2019 года на четвертом этаже «Галереи Чижова» он и два его приятеля сошлись стенка на стенку с тремя оппонентами. Одного из своих противников 29-летний уроженец среднеазиатской республики тяжело ранил, дважды ударив его зажатым между пальцев ключом.

- Мужчину признали виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Ленинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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