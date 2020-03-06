В Воронеже будут судить частного детектива за нарушение тайны телефонных переговоров

6 Март 2020 2020-03-06T12:43:45+03:00

39-летнего местного жителя с просроченной лицензией нанял директор одного из предприятий

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В Воронеже будут судить 39-летнего частного детектива за нарушение тайны телефонных переговоров. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Выяснилось, что в декабре прошлого года к частному детективу, обратился директор организации. Мужчина хотел получить детализацию телефонных разговоров своего подчиненного. Он заподозрил сотрудника в том, что тот отправляет конкурентам важную информацию о деятельности компании.

На тот момент у сыщика уже истекла лицензия. Но он взялся за дело. Для выполнения заказа он обратился к знакомому, который получил сведения о детализации телефонных соединений сотрудника, а затем отправил их руководителю компании. За услугу он получил 15 тысяч рублей.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений гражданина) с обвинительным заключением направлено в Левобережный районный суд. Сыщику грозит до одного года исправительных работ.

Также следователи продолжают поиск лица, предоставившего информацию о детализации телефонных соединений. Его личность устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU