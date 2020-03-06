2020-03-06T12:43:45+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить частного детектива за нарушение тайны телефонных переговоров

39-летнего местного жителя с просроченной лицензией нанял директор одного из предприятий
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже будут судить 39-летнего частного детектива за нарушение тайны телефонных переговоров. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Выяснилось, что в декабре прошлого года к частному детективу, обратился директор организации. Мужчина хотел получить детализацию телефонных разговоров своего подчиненного. Он заподозрил сотрудника в том, что тот отправляет конкурентам важную информацию о деятельности компании.

На тот момент у сыщика уже истекла лицензия. Но он взялся за дело. Для выполнения заказа он обратился к знакомому, который получил сведения о детализации телефонных соединений сотрудника, а затем отправил их руководителю компании. За услугу он получил 15 тысяч рублей.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений гражданина) с обвинительным заключением направлено в Левобережный районный суд. Сыщику грозит до одного года исправительных работ.

Также следователи продолжают поиск лица, предоставившего информацию о детализации телефонных соединений. Его личность устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти хотят купить воронежский Центральный стадион профсоюзов за 150-200 миллионов рублей
Житель Воронежской области требует суда присяжных в деле об убийстве
В Воронеже таксиста оштрафовали за самостоятельно установленный в машине газовый баллон
В Воронежской области водитель заплатит 100 тысяч рублей штрафа за взятку инспектору
В Воронеже в мэрии объявили о создании единого оператора пассажирских перевозок
Воронежец отдал лже-сотруднику службы безопасности банка 520 тысяч с кредитной карты
В Воронеже маршрутки объезжают пробку на Остужева через двор многоквартирного дома
Воронежец взял со знакомого за мечту учиться в академии ФСБ 350 тысяч рублей
В Воронеже после вмешательства прокуратуры работника завода восстановили в должности
В Воронеже гражданин Узбекистана отсидит 2,5 года за массовую драку в «Галерее Чижова»
В Воронеже впервые парадный строй 9 Мая откроет парадный расчет в форме 1943 года
Воронежские полицейские поймали обманувшую трех пенсионеров мошенницу
В Воронеже будут судить частного детектива за нарушение тайны телефонных переговоров
В Воронеже уволили полицейского, боровшегося с коррупцией, за взятку в 3,5 миллиона
В Воронежской области второй день ищут исчезнувшего подростка
В Воронеже 5 марта сразу на три градуса был побит температурный рекорд
В Воронеже закрыли катки на площади Ленина
В Воронеже по дороге на работу пропал профессор ВГУ
В райцентре Воронежской области автоледи сбила пенсионера
В Воронеже три дня в честь женщин на телебашне будут распускаться цветы