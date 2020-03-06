2020-03-06T12:43:46+03:00
Происшествия

В Воронеже уволили полицейского, боровшегося с коррупцией, за взятку в 3,5 миллиона

За эти деньги он обещал устроить, чтобы на транспортном предприятии платили меньше налогов
Юрий КОЗЛОВ
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В четверг, 5 марта, Левобережный районный суд вынес приговор по уголовному делу 35-летнего теперь уже бывшего оперуполномоченного по особо важным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД.

В марте 2019 года полицейский узнал о проводимой в ООО «Автокомплекс АТП №7» налоговой проверке. Он поговорил с директором предприятия и заявил, что, пользуясь своими полномочиями, а также знакомствами среди налоговиков, может сильно уменьшить число отчислений организации в казну. Но для этого нужна кругленькая сумма – 3,5 миллиона рублей.

С мая по июнь 2019 года директор передал через знакомого полицейскому три миллиона рублей. А вот в ноябре при получении еще 500 тысяч «оборотня в погонах» задержали.

- Суд приговорил полицейского, которого в ходе рассмотрения дела уволили, к трем годам условно с тем же испытательным сроком. Его также оштрафовали на 500 тысяч рублей. В органах внутренних дел он не имеет права служить в течение двух лет. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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