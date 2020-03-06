2020-03-06T10:17:16+03:00
Происшествия

В Воронеже директор, не отдавшая налоги на 18 миллионов, заплатила за это 22 миллиона

Зато уголовное дело закрыли
Юрий КОЗЛОВ
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Казна получила дополнительные 4 миллиона, уголовное дело закрыли.Казна получила дополнительные 4 миллиона, уголовное дело закрыли.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета раскрыли крупную налоговую махинацию. Директор коммерческой фирмы, торгующей оптом удобрениями и агрохимическими продуктами, создала нехитрую схему. Заключались договоры с подконтрольными организациями, благодаря чему по предоставляемой отчетности платили меньше налогов. В итоге, по данным следствия, с 1 апреля 2017-го по 31 марта 2018 года казна недополучила более 18 миллионов рублей.

- В отношении директора возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере». В то же время закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности в случае добровольной компенсации ущерба. Что и произошло в данном случае. Директор заплатила в казну 22 миллиона рублей с учетом пени. В итоге уголовное дело закрыли, - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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