Трое жителей Воронежской области заработали на проведении азартных игр более 6,5 млн рублей

5 Март 2020 2020-03-05T15:28:11+03:00

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В Лисках в суд направили два иска к организаторам проведения азартных игр о взыскании в доход государства незаконно полученной прибыли на сумму более 6,5 млн рублей.

Жительница Лисок получила год колонии со штрафом 150 тыс рублей за то, что с января по сентябрь 2018 года сначала сама, а потом с подельниками организовывала азартные игры. Из-за этой незаконной деятельности они получили 6 млн рублей дохода, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Еще одна парочка лискинцев получили 2 и 1,5 года колонии со штрафами 150 тыс и 100 тыс рублей за то, что заработали на незаконной организации и проведении азартных игр не менее 630 тыс рублей.

Этот доход (6млн плюс 630 тыс) и просят прокуроры вернуть в бюджет государства. А пока наложили запрет на продажу автомобилей фигурантов.

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ИСТОЧНИК KP.RU