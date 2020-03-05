Жительница Воронежской области по суду добилась досрочной пенсии

5 Март 2020 2020-03-05T14:17:04+03:00

Прокуратура помогла ей вернуть в стаж перирды нахождения в ученических отпусках и на курсах повышения квалификации

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Жительница Петропавловского района с помощью прокуратуры сумела опротестовать отказ Пенсионного фонда РФ в Калачеевском районе в назначении ей досрочной пенсии в связи с отсутствием необходимого стажа.

Однако прокурорская проверка установила, что в стаж не включены периоды нахождения заявительницы в ученических отпусках и на курсах повышения квалификации.

- Это противоречит положениям пенсионного законодательства, так как указанные периоды являются периодами работы с сохранением средней заработной платы, с которой работодатель производит отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,- отметили в прокуратуре Воронежской области.

Прокурор района обратился в суд с иском о возложении обязанности управление Пенсионного фонда РФ в Калачеевском районе включить в специальный стаж вышеуказанные периоды работы. 4 марта суд удовлетворил его требование.

ИСТОЧНИК KP.RU