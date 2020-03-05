2020-03-05T14:14:32+03:00
Происшествия

Воронежскую колонию попытались «обстрелять» телефонами из самодельного миномета

Мобильники предприимчивый житель Боброва предварительно хорошо упаковал
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба УФСИН по Воронежской области.Фото: пресс-служба УФСИН по Воронежской области.
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Воронежскую колонию хотели «обстрелять» из самодельного миномета телефонами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Так, 5 марта в поселке Перелешино у ИК-3 сотрудники учреждения заметили подозрительный припаркованный автомобиль. Владельцем машины оказался 43-летний житель Боброва. Во время досмотра машины специалисты нашли два полимерных свертка с восемью телефонами, а также самодельное пневматическое устройство, с помощь которого мужчина пытался «выстрелить» пакетами по режимной территории.

На горожанина составили протокол об административном правонарушении.

А через четыре часа возле той же колонии сотрудники учреждения задержали еще один автомобиль. У его владельца нашли два полимерных свертка с наркотическим веществом. По данному факту сотрудниками ОМВД по Панинскому району проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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