Воронежскую колонию попытались «обстрелять» телефонами из самодельного миномета
Воронежскую колонию хотели «обстрелять» из самодельного миномета телефонами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.
Так, 5 марта в поселке Перелешино у ИК-3 сотрудники учреждения заметили подозрительный припаркованный автомобиль. Владельцем машины оказался 43-летний житель Боброва. Во время досмотра машины специалисты нашли два полимерных свертка с восемью телефонами, а также самодельное пневматическое устройство, с помощь которого мужчина пытался «выстрелить» пакетами по режимной территории.
На горожанина составили протокол об административном правонарушении.
А через четыре часа возле той же колонии сотрудники учреждения задержали еще один автомобиль. У его владельца нашли два полимерных свертка с наркотическим веществом. По данному факту сотрудниками ОМВД по Панинскому району проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU