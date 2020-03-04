2020-03-04T18:45:13+03:00
Общество

В марте воронежцы смогут забронировать путевки в детские лагеря

Можно будет обратиться лично или оставить электронную заявку
Олег ИВАНОВ
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С 16 марта воронежцы смогут подать заявки и забронировать путевки в детские лагеря отдыха «Алмаз», «Восток-4», «Голубой экран», «Кировец», «Костер», «Маяк», «Полет».

Заявку можно оформить на официальном сайте МАУ ЦДО «Перемена». Там можно самостоятельно отслеживать статус, направлять новые заявки или отказаться от уже поданных.

Другой способ - обратиться непосредственно в офисе МАУ ЦДО «Перемена» по адресу: ул. Урицкого, д. 58.

Юрлица и руководители организованных групп могут также направлять заявки (бланк размещен на сайте МАУ ЦДО «Перемена») по электронной почте cdo.peremena@yandex.ru.

По всем вопросам о муниципальных лагерях можно обращаться в МАУ ЦДО «Перемена» по телефону +7(473)261-37-61.

ИСТОЧНИК KP.RU

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