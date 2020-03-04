4 Март 2020 2020-03-04T17:10:23+03:00

Теперь фонтан будет готовиться к обычному режиму работы Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

В этом году было решено закрыть его раньше обычного

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В Воронеже демонтировали светодиодный фонтан в Кольцовском сквере. Этот сезон стал для него юбилейным: впервые иллюминация, имитирующая струи воды, появилась в ноябре 2009 года.

Обычно светодиодные дуги не демонтируют до конца марта – пока сохраняется снег, но в этом году природные аномалии внесли свои коррективы.

- Мы руководствовались вопросами безопасности. В обычную снежную зиму чаша фонтана укрыта, а в этом году мы столкнулись с наледью и талой водой, скапливающейся внутри. Доставили хлопот и горожане, которые чаще обычного стремились залезть в фонтан, чтобы сфотографироваться, - рассказал начальник участка эксплуатации канализационно-насосных станций «РВК-Воронеж» Андрей Котов.

В 2020 году запланирована полная диагностика состояния электрооборудования и металлических конструкций, после чего будет принято решение о необходимости проведения капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU