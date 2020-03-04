2020-03-04T11:13:19+03:00
Дом. Семья

В Воронежском зоопарке окончательно проснулись медведи

Хищников накормили печеньем и фруктами
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Татьяна Вербицкая.Фото: Татьяна Вербицкая.
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В Воронежском зоопарке медведи окончательно пробудились от зимней спячки. Последнее время косолапые скорее дремали, но теперь уже точно готовы к весне.

Перед первой прогулкой сотрудники зоопарка установили в вольере бревно с печеньем и коробку с фруктами. Как только открыли шибер, Маша уверенно проследовала к транспаранту с надписью: «Здравствуй, Маша! Здравствуй, весна!». Не смущал ее и накрапывающий дождик. Изучив новый предмет на своей территории, она отправилась за угощениями.

После вкусного и сытного обеда Маша продемонстрировала публике свои умения. Медведица «потанцевала» с коробкой, поиграла с пнем, сделала несколько забегов и, конечно, поприветствовала посетителей, напомнив им, что она хоть и очень милый медведь, но при этом грозный и опасный хищник.

Умка тоже проснулся. Но выходить на улицу он не стал. Пожилой мишка предпочитает гулять лишь в хорошую погоду.

Маша на первой прогулке после зимней спячки.

- Несмотря на аномально теплую зиму оба медведя перезимовали хорошо. Их сон был довольно чутким, поэтому нам пришлось во внутреннем помещении ввести режим тишины, чтобы лишний раз их не беспокоить. После выхода из зимней спячки состояние животных не вызывает опасений. Выглядят они довольно упитанными. Такое впечатление создает их пока ещё зимняя шерсть. Обычно после зимней спячки медведи могут терять до 60% набранного веса. Наши медведи сейчас переведены на особый рацион, обогащенный витаминами и белком, - рассказала заведующая отделом Наталья Амелина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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