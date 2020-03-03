2020-03-03T18:25:20+03:00
Происшествия

В Воронеже во дворе одной из многоэтажек обнаружили трупы трех мужчин

По предварительной версии, смерть могла наступить из-за передозировки наркотиками
Виктор ЛЕВШАКОВ
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2 марта во дворе у дома №109А по улице Пеше-Стрелецкая в Воронеже обнаружили трупы трех мужчин. Как стало известно «КП-Воронеж», смерть могла наступить из-за передозировки наркотиками. Очевидцы утверждают, что эта компания собралась вместе, чтобы «порадовать» себя запрещенными веществами. Местные жители обратили внимание, на мужчин, когда они уже лежали на земле, не шевелились и не реагировали ни на что.

- По факту обнаружения тел трех мужчин проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По предварительным данным, криминального характера смертей нет, - прокомментировали в СУ СК РФ по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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