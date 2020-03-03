2020-03-03T12:00:46+03:00
Происшествия

Воронежский ломбард оштрафовали на 100 тысяч за незаконную выдачу кредитов

Нарушение выявила прокуратура
Елена ФЕДЯШЕВА
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Ломбард не имел лицензии на выдачу кредитовЛомбард не имел лицензии на выдачу кредитовФото: из архива «КП»
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По материалам прокурорской проверки суд назначил ООО «Аврора 36» штраф в размере 100 тысяч рублей. Контролирующий орган выявил, что популярный ломбард, не имея лицензии на выдачу потребительских кредитов, принимал от населения имущество и выдавал деньги под его залог. При этом с клиента бралась комиссия в размере от 5 до 10% в зависимости от срока расторжения договора.

- Фактические меры по реализации передаваемого от населения товара, как это предусматривает природа комиссионных правоотношений, ООО «Аврора 36» не принимались, рассказали в прокуратуре Воронежской области. - В последующем сторонами указанных сделок заключались дополнительные соглашения о расторжении договоров, по которым переданное движимое имущество возвращалось гражданами с учетом комиссии.

Фактически организация занималась выдачей потребительских займов в размере заложенного имущества и получала за это вознаграждение. По итогам проверки ломбард привлекли к ответственности за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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