С 19 марта воронежцам начнут приходить штрафы за неоплату парковки

2 Март 2020 2020-03-02T14:42:55+03:00

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Закон, позволяющий административным комиссиям запрашивать данные о собственниках автомобилей, вступит в силу 12 марта 2020 года. То есть нарушители, оставлявшие своим автомобили на платной парковке без оплаты, теперь не смогут остаться анонимными.

- Мы понимаем, что тысячи водителей, думая, что привлечение к ответственности до этого момента было практически невозможно, системно не оплачивали парковку. Но мы уже точно знаем, с какого момента может начаться привлечение к ответственности. При этом у муниципалитета нет задачи наказать максимальное количество людей и заработать на штрафах. Поэтому по моему указанию привлечение таких нарушителей к ответственности начнется не сразу. Я дал указание административным комиссиям начать работу по истребованию данных о собственниках автомобилей, размещенных без оплаты на платных парковках, спустя 7 дней после вступления закона в силу, – подчеркнул 2 марта мэр Воронежа Вадим Кстенин.

То есть за неоплату платной парковки точно придется платить с 19 марта 2020 года. В то же время, согласно действующему законодательству, срок привлечения к ответственности за это нарушение - два месяца. И до сих пор многих волнует вопрос: будут ли приходить штрафы за январь и февраль?

В мэрии уже сейчас отмечают динамику снижения количества нарушений. Так, с 17 по 21 февраля зафиксировано 6140 нарушений, что значительно меньше, чем до этого.

– Мы будем детально отслеживать динамику количества правонарушений и искренне надеемся, что их число будет уменьшаться. Хотелось бы, чтобы к 19 марта это количество приблизилось к нулю, – отметил глава города Вадим Кстенин. – Административным комиссиям в этот период будет чем заняться: у них появится возможность привлекать к ответственности другую категорию правонарушителей – тех, кто считает возможным парковать свои автомобили на газонах и в озелененных территориях, убивая их и растаскивая чернозем по улицам города. Вот для этих граждан никакой отсрочки и никакого послабления не может быть и не будет. Все силы административных комиссий должны быть брошены на выявление этих фактов, фиксацию правонарушений, а с 12 марта – на истребование сведений о владельцах автомобилей, разрушающих городское благоустройство.

ИСТОЧНИК KP.RU