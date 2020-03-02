Из-за теплой весны в Воронежской области ожидается рост числа пострадавших от клещей

2 Март 2020 2020-03-02T11:33:13+03:00

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Необычно теплая погода и полное отсутствие снежного покрова в лесах стали причиной раннего пробуждения иксодовых клещей. Проголодавшиеся за зиму членистоногие вышли на поиски питания. Это отметили горожане, побывавшие в последние дни на природе. Некоторые из них, вернувшись домой, обнаружили на своей одежде кровососов. Однако, по официальным данным, за помощью врачей по поводу укусов в этом году еще никто не обращался.

- В 2019 году первый случай был зарегистрирован 16 марта, - рассказали «КП»-Воронеж в региональном управлении Роспотребнадзора. – Учитывая прогноз погоды на эту неделю, обещающий аномальное тепло, пострадавшие могут появиться уже в ближайшее время.

В связи с этим специалисты напоминают воронежцам и жителям региона о мерах защиты от нападения клещей при посещении лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU