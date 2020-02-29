2020-02-29T18:26:43+03:00
Общество

Ночью в Воронеже у паба «Barak O'Mama» произошла массовая драка

О том, насколько пострадали участники потасовки, пока не известно
Олег ИВАНОВ
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Начало дракиНачало дракиФото: принтскрин видео.
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29 февраля примерно в два часа ночи у паба Barak O'Mama произошла массовая драка. Часть стычки попала на видео: группа молодых парней что-то выясняет на повышенных тонах, но у одного из участников в итоге сдают нервы и он бросается с кулаками. Потасовка происходит между припаркованными автомобиля.

Желая, видимо, помочь товарищу в этой «битве», один из участников в серой кофте и синих джинсах запрыгнул на стоящую машину. Правда «царь горы» быстро ощутил на себе, что значит притяжение и упал. Вероятно, в этот момент он повредил чужой автомобиль.

Хозяин иномарки сообщил, что написал в полицию заявление по факту нанесенного ущерба, а также приложил фото и видео. В пресс-службе регионального ГУ МВД корреспонденту «КП-Воронеж» рассказали, что сообщений о массовой драке к ним не поступало. Однако один из участников ночного конфликта действительно написал заявление по факту порчи машины. Правоохранители начали проверку.

Драка у бара в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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