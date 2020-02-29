В Воронежской области перевернулся автомобиль: пострадали четыре человека

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:53:52+03:00

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28 февраля примерно в 20.30 не справился с управлением 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2104», житель города Лиски. Мужчина слетел с дороги в кювет - машину перевернулась. Авария случилась на 560 км автодороги М-4 «Дон» в Каширском районе.

- В результате ДТП водитель автомобиля, а также его пассажиры: двое жителей Лисок в возрасте 38 и 40 лет, а также 37-летний житель села Нижний Икорец с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за сутки зарегистрировано 163 ДТП, из них в областном центре - 106, на федеральных трассах - 18, в районах области - 39. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получил 21 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU