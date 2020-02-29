Владельца работавшего в Воронеже автодилера «Модус» признали банкротом

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:28:01+03:00

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Арбитражный суд Краснодарского края признал Алексея Лещенко банкротом. Это владелец дилерской сети «Модус», которая была представлена и в Воронеже. В течение шести месяцев будет реализовано имущество Алексея Лещенко. К такому выводу суд пришел, основываясь на требованиях одно из кредиторов, долг перед которым составил 8 млн рублей плюс 2,4 млн пенни.

Напомним, по версии следствия, с 2011 по 2012 год ООО «Воронеж-Реалти» (входит в ОАО «Модус») силами подрядной организации построило автокомплекс в Рамонском районе, потратив около 237 миллионов рублей. После этого в региональный департамент промышленности, транспорта и инноваций принесли фиктивные документы. По ним строительные работы выполнял другой подрядчик. При этом, согласно бумагам, стоимость строительства автокомплекса превысила 580 миллионов рублей. В итоге ООО «Воронеж-Реалти» перечислили из бюджета Воронежской области субсидии на сумму около 65 миллионов рублей.

Кроме того, как считают правоохранители, подложные документы и декларацию предоставили и налоговикам. В итоге общество, по данным СК, незаконно получило право на возмещение из федерального бюджета Российской Федерации более 90 миллионов рублей. Общая сумма ущерба, таким образом, составила более 155 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU