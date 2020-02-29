2020-02-29T09:28:01+03:00
Общество

Владельца работавшего в Воронеже автодилера «Модус» признали банкротом

В течение шести месяцев должно быть реализовано его имущество
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Краснодарского края признал Алексея Лещенко банкротом. Это владелец дилерской сети «Модус», которая была представлена и в Воронеже. В течение шести месяцев будет реализовано имущество Алексея Лещенко. К такому выводу суд пришел, основываясь на требованиях одно из кредиторов, долг перед которым составил 8 млн рублей плюс 2,4 млн пенни.

Напомним, по версии следствия, с 2011 по 2012 год ООО «Воронеж-Реалти» (входит в ОАО «Модус») силами подрядной организации построило автокомплекс в Рамонском районе, потратив около 237 миллионов рублей. После этого в региональный департамент промышленности, транспорта и инноваций принесли фиктивные документы. По ним строительные работы выполнял другой подрядчик. При этом, согласно бумагам, стоимость строительства автокомплекса превысила 580 миллионов рублей. В итоге ООО «Воронеж-Реалти» перечислили из бюджета Воронежской области субсидии на сумму около 65 миллионов рублей.

Кроме того, как считают правоохранители, подложные документы и декларацию предоставили и налоговикам. В итоге общество, по данным СК, незаконно получило право на возмещение из федерального бюджета Российской Федерации более 90 миллионов рублей. Общая сумма ущерба, таким образом, составила более 155 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор воронежского кинотеатра залез на «козырек» с анонсами фильмов для эксцентричного заявления
В Воронежской области перевернулся автомобиль: пострадали четыре человека
Владельца работавшего в Воронеже автодилера «Модус» признали банкротом
Более 60 спасателей тушили ночью в Воронеже загоревшийся сервисный центр
В Воронеже студенты трех вузов торговали «солью» и героином
В Воронеже прокуратура обвиняет поисковое объединения «Дон» в незаконном хранении останков 169 воинов
На воронежской трассе загорелись два грузовика и легковушка
В Воронеже Пенсионный фонд отказался выдавать женщине часть материнского капитала
В Воронеже водитель «четырнадцатой» врезался в маршрутный ПАЗ и сбежал с места аварии
В Воронежской области на пожаре получили ожоги двое маленьких детей
Девятимесячный малыш и четверо взрослых пострадали при столкновении БМВ с «Рено» в Воронеже
В Воронеже предлагают лечить коронавирус книгой афоризмов
Гаишники предупреждают воронежских водителей о ледяных дорогах
В воронежском торговом центре загорелась вентиляция
В Воронеже снесли половину забора, из-за которого поругались жители двух домов
В Воронеже умерла заслуженный врач России Ксения Тумакова
В Воронеже прокуратура предостерегла от концерта с матом и пропагандой алкоголя для 16-летних подростков
Алексей Гордеев рассказал о своем главном достижении в Воронежской области
Сотрудникам воронежских ресторанов для профилактики коронавируса посоветовали носить маски
В Воронеже на видео попала пожарная машина, застрявшая в газоне
В Воронеже легковушка попала под тепловоз
В Воронежской области 74 населенным пунктам вернули букву «ё»
Воронежцы испугались подделок документов о правах на недвижимость
В Воронеже будут судить водителя, сбившего на переходе 23-летнюю девушку