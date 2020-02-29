Более 60 спасателей тушили ночью в Воронеже загоревшийся сервисный центр

29 Февр. 2020 2020-02-29T08:55:21+03:00

Фото с места ЧП Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Пожар удалось побороть только за полночь

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28 февраля примерно в 22.59 дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области поступил звонок. Очевидцы рассказывали, что в Советском районе на втором этаже административного здания сервисного центра видят языки пламени.

Когда первое пожарно-спасательное подразделение приехало на улицу Патриотов, они увидели, как горит кровля, размером 70 на 20 метров. В 23.10 стало понятно, что нужно подкрепление, был объявлен вызов №2.

- К тушению пожара привлекались 61 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России - 51 человека и 16 единиц техники, - комментируют спасатели.

Пожар в итоге был ликвидирован в 00.07. По оперативной информации пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU