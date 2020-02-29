Более 60 спасателей тушили ночью в Воронеже загоревшийся сервисный центр
28 февраля примерно в 22.59 дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области поступил звонок. Очевидцы рассказывали, что в Советском районе на втором этаже административного здания сервисного центра видят языки пламени.
Когда первое пожарно-спасательное подразделение приехало на улицу Патриотов, они увидели, как горит кровля, размером 70 на 20 метров. В 23.10 стало понятно, что нужно подкрепление, был объявлен вызов №2.
- К тушению пожара привлекались 61 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России - 51 человека и 16 единиц техники, - комментируют спасатели.
Пожар в итоге был ликвидирован в 00.07. По оперативной информации пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU