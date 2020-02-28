2020-02-28T23:21:45+03:00
Общество

В Воронеже прокуратура обвиняет поисковое объединения «Дон» в незаконном хранении останков 169 воинов

В общественной организации считают, что это недоразумение
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники прокуратуры Воронежа провели проверку работы поискового объединения «Дон». Эта организация занимается поиском останков воинов Великой Отечественной войны и установлением их личностей.

По данным прокуратуры, в 2019 году поисковики не передали властям для погребения 169 воинов.

В поисковом объединении «Дон» не понимают, в чем состоят претензии:

- Погребения найденных солдат и офицеров проходят, как правило, 9 мая и 22 июня. В этом году их планируют провести на мемориале в селе Чистая Поляна Рамонского района и в Воронеже на Памятнике Славы. Где до этого лежать останкам? Мы информируем городские власти о всех находка, готовы показать эти документы сотрудникам прокуратуры. Кстати, на момент их визита у нас хранилось только семь останков. Откуда взялась эта цифра 169, не представляем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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