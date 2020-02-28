В Воронеже прокуратура обвиняет поисковое объединения «Дон» в незаконном хранении останков 169 воинов
Сотрудники прокуратуры Воронежа провели проверку работы поискового объединения «Дон». Эта организация занимается поиском останков воинов Великой Отечественной войны и установлением их личностей.
По данным прокуратуры, в 2019 году поисковики не передали властям для погребения 169 воинов.
В поисковом объединении «Дон» не понимают, в чем состоят претензии:
- Погребения найденных солдат и офицеров проходят, как правило, 9 мая и 22 июня. В этом году их планируют провести на мемориале в селе Чистая Поляна Рамонского района и в Воронеже на Памятнике Славы. Где до этого лежать останкам? Мы информируем городские власти о всех находка, готовы показать эти документы сотрудникам прокуратуры. Кстати, на момент их визита у нас хранилось только семь останков. Откуда взялась эта цифра 169, не представляем.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU