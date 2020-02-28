2020-02-28T22:49:53+03:00
Происшествия

В Воронеже водитель «четырнадцатой» врезался в маршрутный ПАЗ и сбежал с места аварии

В момент столкновения в автобусе находились десять пассажиров
Анна ГРЕБЕНКИНА
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ДТП с участием маршрутного автобуса случилось примерно в 21.40 часов на улице Калининградской у дома №87. По данным правоохранителей, водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и врезался в ПАЗик №122, который следовал в сторону улицы Тельмана. Им управлял 46-летний воронежец, в салоне в момент ДТП находились десять человек.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД, никто из пассажиров не пострадал. Сам же виновник аварии бросил машину и скрылся с места происшествия. Полицейские выясняют подробности ДТП и устанавливают личность водителя ВАЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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