В Воронежской области на пожаре получили ожоги двое маленьких детей

28 Февр. 2020 2020-02-28T22:09:26+03:00

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В четверг, 27 февраля, в 22.40 на улице Первомайской села Атамановка Россошанского района загорелся жилой дом 7x7 метров.

- На место ЧП выезжали 11 наших сотрудников на трех пожарных машинах. Огонь потушили в 23.51. Дом к тому моменту был полностью уничтожен огнем, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

На пожаре получили ожоги 43-летняя женщина и двое детей – двухлетний мальчик и шестилетняя девочка. Всех пострадавших отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU