В Воронеже предлагают лечить коронавирус книгой афоризмов

28 Февр. 2020 2020-02-28T21:25:38+03:00

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Вы знали, что завтра, 29 февраля, праздник? День всех! Вчера его учредил воронежский писатель-афорист Аркадий Давидович.

Праздник объявили на презентации новой книги афоризмов «Давидович Де Цзин». Очередной сборник, переведённый на китайский и английский языки, выпустил Фонд имени Хованского к 90-летию афориста. Название книги отсылает к книге древнего китайского мудреца «Дао де Цзин». И не случайно! Ее специально создали для гуманитарной поддержки народа Китая: все средства, заработанные с нового сборника, пойдут на изобретение вакцины от коронавируса. Выступивший на вечере по видеосвязи профессор университета Хайнаня Чен Хайдун признался, что использует афоризмы Аркадия Давидовича в обучении своих студентов.

- Давидович попросил отметить его 90-летие заранее - из-за опасения перед вирусом. Эта книга создана, чтобы спасти писателя и других людей от эпидемии короновируса, от его разных видов: тех, что поражают и тело, и сознание. Книга как раз направлена на исцеление сознания, - отметил учредитель фонда имени Хованского Андрей Лазарев.

Всеобщую атмосферу иронии поддержали как раз объявлением забавного праздника – Дня всех, или Дня спасения всех от всех, но прежде всего от самих себя!

Давидович признался, что решил учредить праздник для объединения всей планеты, ведь сейчас такого всеобщего праздника не существует. В частности, даже Новый год в разных странах отмечают в разные дни! А в новый праздник все могут поздравлять друг друга - и те, кто любят друг друга, и те, кто ненавидят. В високосный же год люди страдают от ненависти на один день больше, именно поэтому писатель решил 29 февраля объявить свободным от ненависти. Давидович даже собирается обратиться с декларацией об учреждении такого международного праздника в ООН.

С Днём всех, друзья! С 29 февраля вас!

ИСТОЧНИК KP.RU