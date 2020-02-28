В воронежском торговом центре загорелась вентиляция

28 Февр. 2020 2020-02-28T20:03:00+03:00

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Вечером 28 февраля пришлось пережить неприятные минуты посетителям торгового центра «Галактика», расположенного в Ленинском районе по адресу: улица Матросова, 6В. Повалил дым из вентиляции, там даже видели огонь. Однако пламя удалось потушить до приезда пожарных. Огонь погасили усилиями и посетителей торгового центра, и его сотрудников.

- В дежурную часть об этом ЧП сообщили в 18.26. Пожар возник в вентиляции кафе из-за жировых отложений. Горел ее участок на площади три квадратных метра, - сообщили в региональном ГУ МЧС. – Владельцам кафе предстоит объяснить, почему в их заведении нарушали правила пожарной безопасности при эксплуатации вентиляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU