2020-02-28T18:15:05+03:00
Общество

Алексей Гордеев рассказал о своем главном достижении в Воронежской области

Вице-спикер Госдумы дал большое интервью обозревателю «Комсомолки» Александру Гамову
Татьяна МИСТЮКОВА
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Алексей Гордеев дал интервью накануне своего дня рождения.Алексей Гордеев дал интервью накануне своего дня рождения.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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- Жизнь - сложная штука. Иногда задумываешься, а действительно - кем представиться? У меня родители родом из одной деревни в Рязанской области. Весь род, лет 500 можно просчитать. Я родился в Германии, в городе Котбус, отец там служил. Школу окончил в Магадане, Вуз окончил в Москве, службу в армии проходил в Хабаровском крае, работал в Московской области, служил на воронежской земле, - так начинается интервью, которое Алексей Гордеев дал нашему коллеге незадолго до своего дня рождения.

Сегодня Алексею Васильевичу исполнилось 65 лет. И это его первое интервью в должности вице-спикера Госдумы.

Политик вспомнил самое счастливое для него время – БАМ, где он строил железнодорожную дорогу, рассказал о своей работе на посту главы минсельхоза, почему решил сделать сельское хозяйство частным бизнесом, какие это принесло плоды, как «бодался» с Германом Грефом.

- Пришел человек из Москвы, не связанный ни с какими местными структурами и кланами, но с определенными связями в политической элите. Кто-то меня знал по аграрной сфере не с плохой стороны. И я думаю, абсолютное большинство людей - процентов 80 - восприняли это как позитив, - вспомнил Алексей Гордеев начало своего губернаторства в Воронежской области.

По его словам, главный показатель его роботы на этом посту – то, что удалось вернуть доверие населения к власти:

- В общем-то, благодаря этому Воронежская область и вошла в двадцатку лучших регионов страны. И, на мой взгляд, самое важное - это создание здоровой атмосферы для жизни и деятельности людей как единого сообщества, что и удалось сделать в любимой Воронежской области, - сказал политик.

Полную версию интервью читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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