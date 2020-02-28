2020-02-28T18:10:28+03:00
Общество

В Воронеже на видео попала пожарная машина, застрявшая в газоне

В МЧС сообщили, что она ехала на вызов и пыталась обогнуть припаркованные авто [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Объезд через газон не получился.Объезд через газон не получился.Фото: кадр с видео
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На улице 60 Армии 28 февраля сняли на видео пожарную машину, застрявшую в газоне и выложили в одной из соцсетей. Автор ролика сообщил , что автомобиль пытались вытащить «ГАЗелью», но порвался трос.

В МЧС по этому поводу дали такой комментарий:

- Пожарному расчету пришлось объезжать небережно припаркованные машины. Хорошо, что вызов оказался ложным. Призываем владельцев автомобилей парковать их так, чтобы по дороге мог свободно проехать габаритная машина.

В мэрии Воронежа по поводу инцидента сообщили следующее:

- Сотрудники пожарного расчета уже связались с управой района и в ходе весеннего месячника благоустройства своими силами восстановят газон. Управа окажет им организационную и методическую помощь.

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Пожарная машина застряла в газоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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