В Воронеже на видео попала пожарная машина, застрявшая в газоне
На улице 60 Армии 28 февраля сняли на видео пожарную машину, застрявшую в газоне и выложили в одной из соцсетей. Автор ролика сообщил , что автомобиль пытались вытащить «ГАЗелью», но порвался трос.
В МЧС по этому поводу дали такой комментарий:
- Пожарному расчету пришлось объезжать небережно припаркованные машины. Хорошо, что вызов оказался ложным. Призываем владельцев автомобилей парковать их так, чтобы по дороге мог свободно проехать габаритная машина.
В мэрии Воронежа по поводу инцидента сообщили следующее:
- Сотрудники пожарного расчета уже связались с управой района и в ходе весеннего месячника благоустройства своими силами восстановят газон. Управа окажет им организационную и методическую помощь.
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Пожарная машина застряла в газоне.
ИСТОЧНИК KP.RU