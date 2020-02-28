В Воронежской области 74 населенным пунктам вернули букву «ё»

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:47:46+03:00

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В 2019 году рабочая группа управления Росреестра по Воронежской области изучила архив для установления исконного наименования населенных пунктов. В частности, тех, в которых используется «опальная» буква «ё». Из-за разночтений у жителей этих населенных пунктов возникают ошибки в документах.

По итогам этой работы в автоматизированном государственном каталоге географических названий «ё» вернули 74 населенным пунктам. Еще 20 названий населенных пунктов региона зарегистрировали в соответствии с региональным законом «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области».

В 2020 году управление намерено обратить внимание на дорожные указатели географических объектов, чтобы привести их в соответствие с государственным каталогом.

ИСТОЧНИК KP.RU