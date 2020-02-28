2020-02-28T15:27:10+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить водителя, сбившего на переходе 23-летнюю девушку

ДТП случилось 12 февраля прошлого года
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже завершили расследование уголовного дела на 28-летнего жителя Самарской области. Мужчина сбил на переходе молодую девушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 28 февраля.

Авария случилась 12 февраля прошлого года около 20.00 на улице Ломоносова. Мужчина на автомобиле «Лада Приора» ехал со стороны Московского проспекта в направлении улицы Тимирязева. На пешеходном переходе он сбил 23-летнюю девушку.

Местную жительницу увезли в больницу. причинены телесные повреждения, которые в совокупности квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

На жителя Саратовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчина признал вину.

Дело с обвинительным заключением передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексей Гордеев рассказал о своем главном достижении в Воронежской области
Сотрудникам воронежских ресторанов для профилактики коронавируса посоветовали носить маски
В Воронеже на видео попала пожарная машина, застрявшая в газоне
В Воронеже легковушка попала под тепловоз
В Воронежской области 74 населенным пунктам вернули букву «ё»
Воронежцы испугались подделок документов о правах на недвижимость
В Воронеже будут судить водителя, сбившего на переходе 23-летнюю девушку
Бывший вице-губернатор Воронежской области стал президентом Всероссийской федерации легкой атлетики
В Воронеже пройдет второй «Вербатимфест»
Нотариусы и банки помогут воронежцам зарегистрировать недвижимость без похода в МФЦ
В Воронеже хаски испугалась грозы и попыталась пробраться в чужой дом через форточку
В украинском СМИ Воронеж назвали одним из эпицентров коронавируса
В Воронежской области на кондитерской фабрике остановили работу двух опасных котлов
Жительница Воронежа купила авиабилеты в Париж на сайте мошенников и лишилась 44 тысяч
В Воронеже прогремела самая ранняя гроза за всю историю наблюдений
В Воронежской области 15-летних подростков будут судить за две кражи со взломом
В Воронеже на 10 часов закроют парковку у Центрального парка
В Воронежской области после ДТП с четырьмя пострадавшими возбудили уголовное дело
В Воронеже из-за женщин мужчины чуть не зарезали друг друга
В Воронежском заповеднике музеи будут работать на час дольше
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году
В Воронежской области иномарка протаранила мотоцикл: трое пострадали
В Воронежской области за два пьяных ДТП мужчина проведет в колонии 10 месяцев
Воронежские спортсмены представят Россию на первенстве мира по акробатике
Весна встретит воронежцев солнцем и теплом
В Воронежской области прокуратура начала проверку по факту затопления сельской улицы навозом
В Воронежской области агрофирма на два месяца задержала работникам зарплату на общую сумму 1.2 млн