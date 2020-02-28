В Воронеже будут судить водителя, сбившего на переходе 23-летнюю девушку

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:27:10+03:00

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В Воронеже завершили расследование уголовного дела на 28-летнего жителя Самарской области. Мужчина сбил на переходе молодую девушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 28 февраля.

Авария случилась 12 февраля прошлого года около 20.00 на улице Ломоносова. Мужчина на автомобиле «Лада Приора» ехал со стороны Московского проспекта в направлении улицы Тимирязева. На пешеходном переходе он сбил 23-летнюю девушку.

Местную жительницу увезли в больницу. причинены телесные повреждения, которые в совокупности квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

На жителя Саратовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчина признал вину.

Дело с обвинительным заключением передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU