Воронежцы испугались подделок документов о правах на недвижимость

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:29:08+03:00

Почти девять тысяч жителей региона заявили о запрете любых сделок без своего личного участия

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В 2019 году 8783 жителя Воронежской области обратились за внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о невозможности проведения сделок с недвижимостью без их личного участия.

Ажиотаж возник после широкого освещения в СМИ попытки совершения сделки с использованием поддельной электронной подписи в одном из соседних регионов. Электронная подпись – это аналог обычной подписи, который используется для подпись электронных документов. Получить ее можно получить с помощью портала Госуслуги или в государственной структуре, уполномоченной для ее выдачи.

- В связи с активным информированием жителей о предусмотренной в законе возможности защиты своих имущественных прав, за год количество обращений за этой услугой выросло в семь раз, - рассказала Елена Перегудова, руководитель управления Росреестра по Воронежской области. – Потом, правда, многие об этом забывают и пытаются провести сделки по доверенности. При этом сталкиваются с трудностями и вынуждены лично участвовать в совершении операций с недвижимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU