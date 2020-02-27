В Воронежской области агрофирма на два месяца задержала работникам зарплату на общую сумму 1.2 млн

27 Февр. 2020 2020-02-27T22:55:23+03:00

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Работники острогожской агрофирмы написали коллективное заявление в прокуратуру – им на два месяца задержали зарплату.

- Агропредприятие не выплатило заработную плату 47 работникам за декабрь-2019 и январь-2020. Общая сумма задолженности составила более 1,2 млн рублей. На директора агрофирмы завели дело об административном правонарушении. После этого долги по зарплате перед всеми работниками предприятие полностью выплатило. Кроме того, прокуратура выявила факты несоблюдения законодательства в сфере охраны труда. Директора обязали их устранить, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU