У гипермаркета на окраине Воронежа нашли тело мужчины

27 Февр. 2020 2020-02-27T20:21:33+03:00

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Днем 26 февраля на окраине Воронежа - у гипермаркета «Метро» обнаружили труп. По предварительным данным, на теле мужчины не нашли следов насильственной смерти. Очевидцы говорят, что парень поскользнулся и упал. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить причину, от которой скончался мужчина. Ему было 35 лет.

На днях в Воронеже прохожие нашли еще два трупа - на улице Героев Сибиряков. 25 февраля у дома №42 обнаружили тело 38-летней женщины. 26 февраля у дома №33/1 нашли мертвым 58-летнего мужчину. Также на телах не обнаружили признаков насилия. Местные жители склонны винить в смерти злоупотребление алкоголем. Ну а точную причину установит судмедэкспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU