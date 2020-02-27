В Воронеже отменили концерт Михаила Жванецкого
Можно сдать билеты
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сатирик Михаил Жванецкий не приедет в Воронеже с концертом. Выступление писателя планировалось 4 апреля в Воронежском концертном зале.
- Концерт Михаила Жванецкого отменились по состоянию здоровья, - отметили организаторы представления.
Билеты можно сдать по месту приобретения. Кроме них при себе нужно иметь паспорт и чек (при оплате наличными).
Напомним, с начала года в Воронеже сорвались выступления группы "Черный обелиск", Бонни Тайлер, шоу "Танцы", Ольги Серябкиной, концерт звезд 80-90-х, а также Нуки и Мейти...
ИСТОЧНИК KP.RU