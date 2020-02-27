В Воронеже сняли на видео, как водитель маршрутки хамски поехал на старушку

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:06:09+03:00

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- «ПАЗик» №60б вырулил с Кольцовской, не уступил дорогу бабушке, толкнул ее легонько, она испугалась, попятились, упала, ударилась головой, - рассказали в соцсетях воронежцы 27 февраля.

Происшествие случилось на регулируемом пешеходном переходе возле дома №40 по улице Плехановская. Судя по записи с видеорегистратора одного из очевидцев, загорелся зеленый сигнал светофора для пешеходов – люди соответственно пошли. Группа воронежцев быстро проскочила переход, от них отстала бабушка, которая не могла идти в столь быстром темпе.

Водитель маршрутки в то же время, видимо, решил проскочить перед ней, но явно не рассчитал свой маневр. Толкнул ли он старушку или нет, на видео отчетливо не видно. Однако мужчина в любом случае напугал пожилого пешехода. Старушка покачнулась и упала, благо ей на помощь прибежало сразу несколько людей.

Вот только сам водитель не только не удосужился помочь пенсионерке, но и как только появилась возможность, нажал педаль газа и уехал.

"ПАЗ" сбил старушку в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU