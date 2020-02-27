В Воронеже сняли на видео, как водитель маршрутки хамски поехал на старушку
- «ПАЗик» №60б вырулил с Кольцовской, не уступил дорогу бабушке, толкнул ее легонько, она испугалась, попятились, упала, ударилась головой, - рассказали в соцсетях воронежцы 27 февраля.
Происшествие случилось на регулируемом пешеходном переходе возле дома №40 по улице Плехановская. Судя по записи с видеорегистратора одного из очевидцев, загорелся зеленый сигнал светофора для пешеходов – люди соответственно пошли. Группа воронежцев быстро проскочила переход, от них отстала бабушка, которая не могла идти в столь быстром темпе.
Водитель маршрутки в то же время, видимо, решил проскочить перед ней, но явно не рассчитал свой маневр. Толкнул ли он старушку или нет, на видео отчетливо не видно. Однако мужчина в любом случае напугал пожилого пешехода. Старушка покачнулась и упала, благо ей на помощь прибежало сразу несколько людей.
Вот только сам водитель не только не удосужился помочь пенсионерке, но и как только появилась возможность, нажал педаль газа и уехал.
"ПАЗ" сбил старушку в Воронеже.
ИСТОЧНИК KP.RU