2020-02-27T18:06:09+03:00
Происшествия

В Воронеже сняли на видео, как водитель маршрутки хамски поехал на старушку

Как сообщают очевидцы, пенсионерка в итоге ударилась головою об асфальт
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Благо нашлись люди, которые помогли старушкеБлаго нашлись люди, которые помогли старушкеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

- «ПАЗик» №60б вырулил с Кольцовской, не уступил дорогу бабушке, толкнул ее легонько, она испугалась, попятились, упала, ударилась головой, - рассказали в соцсетях воронежцы 27 февраля.

Происшествие случилось на регулируемом пешеходном переходе возле дома №40 по улице Плехановская. Судя по записи с видеорегистратора одного из очевидцев, загорелся зеленый сигнал светофора для пешеходов – люди соответственно пошли. Группа воронежцев быстро проскочила переход, от них отстала бабушка, которая не могла идти в столь быстром темпе.

Водитель маршрутки в то же время, видимо, решил проскочить перед ней, но явно не рассчитал свой маневр. Толкнул ли он старушку или нет, на видео отчетливо не видно. Однако мужчина в любом случае напугал пожилого пешехода. Старушка покачнулась и упала, благо ей на помощь прибежало сразу несколько людей.

Вот только сам водитель не только не удосужился помочь пенсионерке, но и как только появилась возможность, нажал педаль газа и уехал.

"ПАЗ" сбил старушку в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области запретили продавать детям снюсы и электронные сигареты
У гипермаркета на окраине Воронежа нашли тело мужчины
В Воронеже отменили концерт Михаила Жванецкого
В Воронеже сняли на видео, как водитель маршрутки хамски поехал на старушку
Воронежцам покажут «Ювенильное море»
В Воронеже лес превратили в огромную свалку
В Воронежской области ввели льготы для IT-компаний
Под Воронежем наркокурьера из Липецкой области за 15 граммов «соли» посадили на 11 лет
В воронежские больницы обратились три человека с переохлаждением
Воронежский театр драмы поставил спектакль о поющих старушках
Инспектор ДПС спас под Воронежем семью в сломавшейся на трассе машине
В Воронежской области в доме инвалидов упорно не хотят чинить лифт
Жительницу Воронежской области накажут за неправильное использование маткапитала
Из воронежского «Бурана» ушли четыре игрока
Каждый пятый воронежец оставлял машину в центре города, не оплачивая парковку
В Воронеже продолжатся бесплатные пешие прогулки
Воронежцы должны сами исправлять ошибки в квитанциях за вывоз мусора
Жительница Воронежа думала, что предотвращает хакерскую атаку, а сама перевела мошенникам более полумиллиона рублей
Житель Воронежской области по пьяни порезал шины двух ВАЗ