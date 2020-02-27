Воронежцам покажут «Ювенильное море»

27 Февр. 2020 2020-02-27T20:16:10+03:00

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15 марта воспитанники студии "Театральная, 17" при ВКЗ покажут спектакль «Ювенильное море», поставленный художественным руководителем студии Александром Новиковым по произведению Андрея Платонова.

Это постановка о строителях коммунизма, в которой переплелись мечты и утопии о великом будущем, и скотская механическая реальность, убивающий, перемалывающий личность мясокомбинат. В спектакле выстроены емкие и точные образы бесцветной покорной толпы и психоделическая пластика, отражающая безысходную, лишенную смысла жизнь эпохи социализма. Человек становится безвольным механизмом. Толпа идет за тем, кто многообещающе взывает с трибуны. В цене только дисциплина, а не фантазия и ум.

Все эти моменты доведены в спектакле до такого абсурда, что сложно поверить в их возможную реальность. Лишь главные герои - Николай и Надежда, не потерявшие желания понимать окружающую действительность и преобразовывать мир. И пусть эти персонажи лишь мечтатели, которые верят, что светлое будущее возможно под знаменем коммунизма. Они действительно вызывают сочувствие и переживание зрителей. Даже несмотря на то, что теперь мы осознаем, какой ошибкой была идея коммунистической утопии, на долгое время захватившая умы граждан нашей страны.

Спектакль на днях показали на Фестивале будущего театра в Москве, где его высоко оценили критики.

Постановку покажут в ВКЗ 15 марта в 13.00 (12+).

ИСТОЧНИК KP.RU