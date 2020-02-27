В Воронеже лес превратили в огромную свалку

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:06:36+03:00

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Десятки гектаров леса в Железнодорожном районе оказались завалены строительным мусором, бетонными блоками, старыми шинами и автозапчастями. Об этом сообщили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), побывавшие там и ужаснувшиеся масштабами незаконных свалок.

Между тем территория площадью более 300 гектаров между улицами Изыскателей и Землячки, на значительной части которой сейчас громоздится весь этот хлам, находится в лесопарковой зоне, относящейся к «зеленому поясу». То есть, образно говоря, к легким столицы Черноземья.

- По словам местных жителей, мусор сюда везут целыми самосвалами. На некоторые машины нанесены логотипы строительных компаний. По грунтовым дорогам в лес можно легко заехать как со стороны улицы Землячки, так и с Минской, – рассказал активист регионального отделения ОНФ Денис Хомяк.

Типичная картина леса между улицами Изыскателей и Землячки.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В одну большую мусорку превратилась и полоса отвода железной дороги, которой заканчивается лес.

- Поблизости расположен еще один очаг экологического бедствия – огромная несанкционированная свалка, с которой муниципалитет борется уже несколько лет, –добавил Денис Хомяк. - Видимо, после того как здесь выставили охрану и перекопали неофициальные подъезды, те же самые нарушители повезли мусор в лес. Он ведь круглосуточно никем не охраняется. Там, где возможно, где это не помещает противопожарным мероприятиям, нужно заблокировать въезды

Активисты Народного фронта попросили региональные департаменты природных ресурсов и экологии, лесного хозяйства, администрацию Воронежа оперативно решить проблему. Очевидно, что без привлечения тяжелой техники здесь не обойтись. Общественники готовы помочь властям в уборке леса. К ним обещают присоединиться и жители располагающихся неподалеку от леса домов. Рассчитывают также на помощь железнодорожников.

В мэрии пояснили, что захламленная территория относится к гослесфонду – а это зона ответственности областных властей. В региональном управлении лесного хозяйства заявили, что плачевное состояние этих земель – результат правовой «пустоты».

- Дело в том, что после мусорной реформы в законе не расписано, кто отвечает за уборку в лесополосах, - рассказала Елена Баранова, заместитель руководителя управления. – Позиция регионального оператора – мы вывезем хлам, но вы заплатите за это деньги. А у нас такой статьи расходов нет. На данный момент лес убирают от мусора, в основном, весной и осенью в рамках акций, в которых участвуют и наши сотрудники, и общественники. В то же время у нас нет погрузчиков, позволяющих убирать те же бетонные блоки. Перекрывать въезд шлагбаумами – не вариант. Грузовики их просто сносят. Перепахать землю? Так все равно ее быстро укатывают. А заборы и ограждения в лесу ставить нельзя. Очевидно, что без закона, четко определяющего, кто отвечает за уборку мусора, эффективно решить эту проблему не удастся.

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ИСТОЧНИК KP.RU