2020-02-27T17:12:48+03:00
Происшествия

Под Воронежем наркокурьера из Липецкой области за 15 граммов «соли» посадили на 11 лет

Заплатили ему за перевозку «синтетики» 53 тысячи рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Рамонский районный суд вынес приговор в отношении 20-летнего наркокурьера из Липецкой области.

4 августа 2019 года на 465 километре трассы «Дон» в Рамонском районе полицейские остановили ВАЗ-2115. У машины была тонировка на передних боковых стеклах, что запрещено.

В салоне, кроме водителя, были два пассажира, которые воспользовались сервисом поиска попутчиков. При проверке документов один из них,тот самый житель Липецкой области, заметно нервничал, чем вызвал подозрение.

Полицейские обыскали пассажира, в его карманах обнаружили и изъяли 30 полиэтиленовых свертков. Внутри них лежал серый порошок. Экспертиза определила, что это «соль» весом около 15 граммов, что считается крупным размером.

Рамонские полицейские выяснили, что «соль» собирались разместить в закладках в Воронеже. А липчанину за перевозку этой отравы «кинули» на карту 53 тысячи рублей. В ходе следствия он показал тайники, в которых были «закладки» с наркотиками. Молодой человек полностью признал свою вину. Однако это не спасло его от большого срока. Жителя Липецкой области приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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