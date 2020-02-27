В Воронежской области ввели льготы для IT-компаний

27 Февр. 2020 2020-02-27T20:53:07+03:00

У них будет ставка налогообложения в 1%

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Для IT-компаний в Воронежской области ввели льготы по налогообложению.

К фирмам этой сферы деятельности будут применять упрощенную систему налогообложения, ставка по которой снижается с 6 до 1%. Решение о внесении изменений в региональный закон "Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков" приняли депутаты Воронежской областной Думы на 52-м заседании.

Власти считают, что эти меры повысят инвестиционную привлекательность региона (аналогичные налоговые льготы действуют более чем в 20 субъектах РФ), расширят потенциал Воронежской области в сфере научных разработок, приведут к созданию новых рабочих мест, притоку квалифицированных кадров (250 рабочих мест за первый год), а не к оттоку, как это происходило до принятия поправок.

ИСТОЧНИК KP.RU