В Воронежской области ввели льготы для IT-компаний
Для IT-компаний в Воронежской области ввели льготы по налогообложению.
К фирмам этой сферы деятельности будут применять упрощенную систему налогообложения, ставка по которой снижается с 6 до 1%. Решение о внесении изменений в региональный закон "Об установлении ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков" приняли депутаты Воронежской областной Думы на 52-м заседании.
Власти считают, что эти меры повысят инвестиционную привлекательность региона (аналогичные налоговые льготы действуют более чем в 20 субъектах РФ), расширят потенциал Воронежской области в сфере научных разработок, приведут к созданию новых рабочих мест, притоку квалифицированных кадров (250 рабочих мест за первый год), а не к оттоку, как это происходило до принятия поправок.
ИСТОЧНИК KP.RU