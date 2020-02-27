2020-02-27T17:00:45+03:00
Общество

В воронежские больницы обратились три человека с переохлаждением

Несмотря на то, что погода вроде бы улучшается, люди продолжают страдать из-за гололеда
Олег ИВАНОВ
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С 20 по 26 февраля с травмами различного характера в медучреждения области обратились 2982 человека. Большинство из них - 2232 - в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В частности, из-за гололеда пострадали 435 жителей региона, большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно. Однако госпитализация понадобилась в 7% случаев. Также за отчетный период зарегистрировано три случая переохлаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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