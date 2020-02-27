2020-02-27T16:01:35+03:00
Общество

Инспектор ДПС спас под Воронежем семью в сломавшейся на трассе машине

Капитан полиции отбуксировал автомобиль и помог его починить
Ярослав ИВАНОВ
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24 февраля около шести вечера на 42-м километре автодороги «Воронеж-Луганск» сотрудник Госавтоинспекции Владимир Ситников увидел стоящий на обочине ВАЗ-2110. Инспектор ДПС поинтересовался у водителя, что случилось. 60-летний мужчина рассказал, что следовал с семьей (в салоне машины были еще две женщины и двое детей) из Воронежа в Россошь. В пути ему пришлось часто останавливаться, потому что автомобиль быстро перегревался из-за пришедшего в неисправность термостата.

На улице мела метель, инспектор ДПС решил отбуксировать сломавшийся автомобиль до ближайшей автозаправки. Когда пассажиров оставили греться в помещении АЗС, капитан полиции отвез водителя в магазин автозапчастей в Нововоронеже, так как ближайшие торговые точки в выходной день не работали.

Когда необходимую деталь купили, сотрудник ГИБДД оказал водителю помощь в ремонте, в результате автомобиль удалось завести, и семья продолжила путь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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